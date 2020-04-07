Пермь, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае объем выплат из краевого бюджета медработникам, которые оказывают помощь людям, заразившимся коронавирусной инфекцией, выделят около 300 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Стимулирующие выплаты из бюджета предусмотрены медработникам, которые оказывают первичную помощь и лечение людям, заразившимся коронавирусом или у которых подозревают это заболевание. Размер выплат установлен на федеральном уровне. Он зависит от должности медиков и варьируется от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года по Пермскому краю. Добавим, среднемесячная зарплата в регионе за этот период составила 31 811 рублей.

Медики, которые заразились коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи пациентам, получат единовременные выплаты за счет средств резервного фонда краевого правительства. Размер единовременной выплаты составит 50 должностных окладов. Распоряжение о соцзащите медиков завизировано врио губернатора Дмитрием Махониным.