7 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Глобальный финансово-экономический кризис и последствия пандемии коронавируса с каждым новым прожитым днём делают все более актуальными поправки в Основной закон страны. Они показывают, что сегодня на повестке дня спасение, сохранение и выживание уникальной российской цивилизации, как и других народов мира.

Фёдор Пашин, , 09:24 — REGNUM Продолжение интервью эксперта Фонда публичной дипломатии Фёдора Пашина, посвящённое пандемии коронавируса как новой глобальной угрозе, которая может носить рукотворный характер и иметь авторов, интересантов и приоритетные векторы направленности.

Конституция Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: О глобальных подрывных силах много говорят, но как их распознать?

— Сегодня нет смысла «искать кошку в темной комнате, когда её там нет», изучать биографии Барухов, Ротшильдов, Рокфеллеров, Сороса и прочих, но их можно легко распознать по словам и делам.

В нынешнюю информационно-виртуальную эпоху сторонники и подельники глобальных сил зла, которые безраздельно распоряжаются и управляют мировыми информационными потоками, формируют глобальный чужеродный «мейнстрим» освещения событий, не сходят с экранов и эфиров телевидения и радио, страниц газет и журналов, интерфейсов интернета.

Сегодня все враги России сбились в стаю в своем болезненном фанатическом угаре неприятия официальной власти, в надежде поживиться за счёт очередного краха одной седьмой части суши. Они в своей наивности полагают, что им дадут вновь, как в 1991 году, порулить страной.

Такой люд не способен извлекать уроки истории, вольно или невольно оказавшись участником глобальной гибридной агрессии против своего народа.

Остриё информационно-виртуальных ударов нацелено на Владимира Путина, которому эти силы не могут простить укрепления российского государства и его вооружённых сил, противостояния планам закабаления России и уничтожения народов страны, противодействия глобалистам на международной арене.

ИА REGNUM: Только ли ставленники глобалистов составляют костяк противников современного курса России?

— Надо признать, что в современном российском обществе не только представители «глубинного государства» («пятой колонны» и «агентуры влияния») недовольны правлением нынешнего президента страны, но и другие граждане. И, на первый взгляд, вполне обоснованно.

Однако надо бы задаться вопросом, а насколько можно было сделать больше в стране, которая после 1991 года, при преступном потворстве Горбачёва и Ельцина, перешла под полный внешний контроль Запада со всеми вытекающими последствиями?

Михаил Горбачев и Борис Ельцин

Кто, из тех, кто сегодня безжалостно хулит президента страны, смог бы сделать больше, чем он, в своё время оказавшийся на посту президента? Как быстро удалось бы разрушать глубинную разветвлённую систему антинародной власти, финансово-экономического и информационно-культурного ига и закабаления страны в окружении марионеток и ставленников Запада на всех этажах федеральной и региональной власти?

К счастью, в России народ научен горьким опытом и умеет извлекать уроки из прошлого. Хотя людей, которые открыто противостоят мировой мафии и их ставленникам в России, совсем непросто встретить во властных структурах, финансовой, информационной и культурной жизни страны.

Даже в ближайшем окружении президента их немного, так как многие из высокопоставленных чиновников, сенаторов и депутатов, не говоря уже о бизнесменах, просто опасаются возможной расправы со стороны либеральных реваншистов в случае ухода нынешнего главы страны, по примеру, как это было в Ливии, после уничтожения Каддафи, в Ираке — Хусейна, в Югославии — ареста Милошевича и других странах.

Ведь люди как рассуждают, если сегодня агрессивная либеральная знать и уличная шпана могут себя вести так цинично, нагло и агрессивно, то что можно от них ожидать после взятия Кремля. Из давней и недавней истории 1917 г. и 1991 г. хорошо известно, что бывает с инакомыслящими.

Революционные солдаты. Февраль 1917

Интересно, что либеральная оппозиция в наши дни преступную клику Горбачева — Ельцина не обвиняет в развале СССР и деградации России, они остаются их кумирами, зато Владимира Путина, отказавшегося идти дорогой Иуды, обвиняют во всех смертных грехах.

Между тем сегодня совсем не нужно подрывать основы стабильности, подталкивать страну к очередному развалу, обрекать своих родных и близких на новые страдания и лишения, чтобы осознать всю пагубность войны с законной и легитимной властью в Кремле. Искренним противникам власти не стоит надеяться на то, что, если в Кремль, наконец, войдет какой-либо другой гражданин России, все в один миг преобразится.

ИА REGNUM: Кстати, почему, по-вашему?

— Другому уже просто не позволят слышать сограждан и учитывать их интересы, укреплять государство и усиливать армию, отстаивать интересы страны на международной арене. Российское государство вмиг окажется без руля и ветрил, порядка и границ, сползёт к состоянию нескольких Украин. Как тогда преодолевать финансово-экономические и социально-политические кризисы, пандемии, голод, разруху?

Тем не менее в современной России остается ещё немало людей, которые обеспокоены будущим своих детей и внуков, родной страны и народа, а поэтому не боятся противостоять этим силам. Они не хотят повторения событий 1917 г. и 1991 г., трагической судьбы современной Украины, которую рвут на части украинские олигархи и их транснациональные хозяева.

И хотя здравые политические взгляды, позиции и мнения сил российского гражданского сопротивления оттеснены на периферию информационной жизни страны, они продолжают вносить свой вклад в удержание стабильности в стране, обеспечение безопасности граждан, их права на получение правдивой информации, а не лжи.

Многие из них поддерживают те шаги власти, которые совершаются в интересах сограждан. Они развенчивают лживые смыслы, лозунги и тезисы враждебной пропаганды, помогают согражданам разобраться в сложных виртуальных хитросплетениях российской коронавирусной действительности.

Хочется верить, что их усилия окажутся не напрасными, государство устоит, общество консолидируется, жизнь устаканится, а на обломках чуждого либерализма напишут и их имена, скромных поборников духовности, народности, справедливости и порядка.

ИА REGNUM: В нынешней сложной внутриполитической обстановке насколько актуальна тема внесения изменений в Конституцию страны?

— Глобальный финансово-экономический кризис и последствия пандемии коронавируса с каждым новым прожитым днём делают все более актуальными поправки в Основной закон страны. Они показывают, что сегодня на повестке дня спасение, сохранение и выживание уникальной российской цивилизации, как и других народов мира.

Сегодня агрессивное меньшинство, выступающее за право и далее безнаказанно грабить, распродавать страну в интересах Запада, мобилизовав все свои организационно-финансовые, информационно-культурные ресурсы, нацелилось на то, чтобы не допустить преодоления последствий финансово-экономического кризиса и коронавируса, сломить сопротивление россиян, сплотившихся, в том числе, вокруг Путина, лишить Россию последнего шанса на суверенное развитие.

Нынешнее жесткое противоборство вокруг внесения изменений в конституцию 1993 г., чтобы хотя бы частично изменить колониальный характер развития России, это лишь один из фрагментов борьбы за будущее России.

Конституция РФ на которой присягали президенты России Kremlin.ru

Как известно, победителей не судят, в обозримом будущем они будут писать конституцию страны, закрепляя стратегический вектор развития государства и общества. Однако надо выстоять и победить. На переправе коней не меняют.

Не сомневаюсь, что в 2024 году нынешний глава государства уйдёт. Наверное, ушёл бы и раньше, но ответственность за страну и народ, доверивший ему бразды правления одной седьмой частью суши, не позволяет даже думать об этом.

ИА REGNUM: На что сегодня важно опереться для того, чтобы «выстоять и победить»?

— В нынешней обстановке «холодной гражданской войны» в России, гибридной агрессии извне, чтобы переломить ситуацию в пользу национально-патриотических сил, прежде всего необходимо овладеть информационно-культурными институтами и механизмами управления государством.

Без консолидации информационно-культурных ресурсов, смены разрушительного вектора направленности информации на созидательный контент, продвижение духоподъёмных идей, образов, смыслов, знаков и символов пробуждения и возрождения народа, его мобилизации на решение задач спасения и самосохранения страны и народа, в интересах укрепления основ государства, формирования системы общественной безопасности трудно рассчитывать на успех перед лицом глобальных вызовов и угроз.

Только решив задачу оздоровления информационно-культурной атмосферы в стране, можно будет преодолеть отчуждение общества от государства, покончить с коррупцией и провести кадровую ротацию, перейти от навязанного извне разделения властей к их консолидации и эффективности работы, должным образом обустроить страну, успешно решить вопросы демографического возрождения, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Только при этих условиях Россия способна будет успешно контролировать одну седьмую часть суши, играть важную роль в построении справедливого мироустройства в Евразии и на всей планете Земля, внесёт свой вклад в преодоление глобальных вызовов и угроз.