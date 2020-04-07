Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов призвал проявить человечность в отношении граждан России, которые находятся в американских тюрьмах. Об этом 6 апреля сообщили на странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломат направил письмо министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором выразил обеспокоенность условиями содержания заключённых в период распространения коронавируса.

«Призвали проявить человечность, учесть гуманитарную составляющую вопроса и сохранить людские жизни», — написал Антонов.

Он напомнил, что российские дипломаты уже предпринимали попытку обратить внимание властей на вопиющие случаи нарушения прав человека в американских тюрьмах, однако реакции на обращения не последовало.

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