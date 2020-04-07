Киев, , 06:04 — REGNUM Международный валютный фонд и Всемирный банк потребовали от Украины изменить принятый закон о рынке земли, заявил 6 апреля депутат Верховной рады Василий Нимченко («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала 112.

«Они вообще не воспринимают такое решение (редакцию принятого закона — ред.), — сказал он. — Не воспринимают и Международный банк, и МВФ не воспринимает, и те частные кредиторы, которые содержат государство Украина».

Отвечая на вопрос ведущего, Нимченко отметил, что использованная им формулировка «не очень довольны» — весьма дипломатичная применительно к ситуации.

Ранее сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Виктор Медведчук сообщал, что Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц.

Читайте также: Экономист: Запад надел Украине пакет на голову и «отжимает» землю