Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM Новый руководитель Камчатского края Владимир Солодов намерен вернуть прямые выборы мэра столичного Петропавловска-Камчатского. Однако сделать это врио губернатора собирается не прямо сейчас, а позже. Пока же мэра столицы полуострова выберут по конкурсу.

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Владимир Солодов в ходе пресс-конференции сообщил, что считает прямые выборы мэров таких городов, как Петропавловск-Камчатский, более эффективными.

«Тогда глава будет нести большую ответственность перед гражданами. Он будет, скажем так, более устойчиво себя чувствовать. Я думаю, и граждане будут иначе воспринимать мэра, иначе к нему относиться», — цитирует Владимира Солодова ИА Кам 24.

Однако, по мнению врио губернатора, сейчас стоит довести процедуру назначения градоначальника Петропавловска до конца, поскольку на смену формы избрания главы города уйдёт слишком много времени, а его сейчас просто нет. И горд не может оставаться без руководителя. Позднее Солодов пообещал лично инициировать прямые выборы мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Петропавловска Виталий Иваненко стал фигурантом уголовного дела о взятках. Мэра города назначают депутаты.