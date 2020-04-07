Вашингтон, 7 апреля 2020, 04:42 — REGNUM Верховный суд американского штата Висконсин отменил решение губернатора Тони Эверса о переносе праймериз Демократической партии США на 9 июня, сообщает агентство Associated Press.
Верховный суд Висконсина счет, что губернатор не располагал достаточными полномочиями, чтобы переносить первичные выборы.
Ранее губернатор штата Висконсин принял решение перенести с 7 апреля на 8 июня праймериз Демократической партии США из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. До этого 15 штатов уже перенесли первичные выборы и партийные съезды из-за коронавируса.