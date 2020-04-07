Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Соединённые Штаты будут готовы ввести ответные меры в отношении Индии, если там введут запрет на поставки медикаментов из-за ситуации с коронавирусом, заявил 6 апреля журналистам президент США Дональд Трамп.

Американского лидера попросили прокомментировать сообщения о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди своим решением ограничил продажи противомалярийного препарата гидроксихлорохин в другие страны, в том числе в США.

«Я был бы удивлен, если бы он принял такое решение. Он должен был бы мне об этом сказать, — объяснил Трамп. — Если он не позволит их вывезти, это будет нормально, но, конечно, могут быть ответные меры».

Ранее президент США объявил о создании национального запаса гидроксихлорохина, который будет применяться для борьбы с коронавирусом. Часть поставок этого препарата осуществляется из Индии.

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