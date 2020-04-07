Киев, , 01:03 — REGNUM Власти Ирана должны объяснить высказывание депутата иранского парламента Хассана Норузи, который заявил, что военные хорошо выполнили свои обязанности при крушении украинского авиалайнера Boeing 737−800 под Тегераном, потребовал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Пристайко подчеркнул, что данное заявление демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и страданиям семьям погибших.

Ранее сообщалось о том, что Норузи раскритиковал арест обвиняемых в крушении самолета, назвав эти действия бессмысленными.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке иранскими военными в небе над Тегераном. Погибли 176 человек.

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