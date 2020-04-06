Пекин, , 23:55 — REGNUM В Китае опубликован подробный хронологический отчёт о мерах, принятых в стране в борьбе с коронавирусной инфекцией в рамках совместных усилий международного сообщества, информирует 6 апреля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного комитета КНР по делам здравоохранения.

В документе вспышке эпидемии придаётся статус чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая быстрыми темпами распространялась по стране и приобрела весьма широкую географию. Инфекция с трудом поддаётся сдерживанию с точки зрения профилактики, и это наиболее сложный эпидемиологический случай с момента основания КНР в 1949 году.

В документе особое внимание уделяется угрозе пандемии, которая нависла над миром, а также готовности и способности Китая оказать помощь тем странам, пострадавшим от эпидемии, которые в этом нуждаются.