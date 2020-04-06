Лондон, 6 апреля 2020, 23:37 — REGNUM Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии, 6 апреля сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что Джонсон находится в сознании и аппарат искусственной вентиляции легких ему пока не требуется.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 марта офис премьер-министра заявлял, что состояние Джонсона нормальное, и он даже продолжает работу.
Борис Джонсон был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 5 апреля. Сам Джонсон, который ранее проходил лечение дома, заявил в «Твиттере», что ему понадобилось проведение «обычных анализов».
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