Лондон, , 23:37 — REGNUM Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии, 6 апреля сообщает агентство Reuters.

«В течение дня состояние премьер-министра ухудшилось, по совету медицинской бригады он был переведен в отделение интенсивной терапии» , — сообщает офис премьер-министра.

Уточняется, что Джонсон находится в сознании и аппарат искусственной вентиляции легких ему пока не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 марта офис премьер-министра заявлял, что состояние Джонсона нормальное, и он даже продолжает работу.

Борис Джонсон был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 5 апреля. Сам Джонсон, который ранее проходил лечение дома, заявил в «Твиттере», что ему понадобилось проведение «обычных анализов».

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