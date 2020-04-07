Стокгольм, , 08:50 — REGNUM Член Социал-демократической рабочей партии Швеции Андерс Ингвар Игеман обвинил Россию в попытке атаки, осуществленной посредством Facebook. Удивительным и одновременно вызывающим смех является тот факт, что эту атаку помогла реализовать одна пожилая шведка, которая опубликовала пост у себя на странице, ничего не подозревая. Спустя некоторое время данная информация полностью была опровергнута. Об этом 6 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Андерс Игеман обвинил Россию в «дестабилизации» ведущихся в Швеции дебатов о возможностях развития 5G-интернета и распространении поддельных новостей с заголовком «Игеман как цель для интернет-атаки со стороны России». Но когда журналисты шведского издания SVT проверили упомянутый Игеманом пост в Facebook, то оказалось, что следы привели не к «зловещему Кремлю», а к пожилой шведке, проживающей в центральной части Стокгольма, которая обеспокоена вопросами возможного излучения, вызываемого распространением сетей 5G.

«Конечно, много кто представляется (прим. — в интернете) шведом, но большая разница в вопросе с 5G-интернетом также заключается в том, что мы получаем тысячи комментариев», — заявил Игеман журналистам SVT.

Но когда сотрудники SVT рассмотрели реакцию на пост в Facebook, о котором рассказал Игеман, не было найдено ни малейшего подтверждения, что к этому причастна Россия. Вместо этого выяснилось, что половина комментариев поступила от членов группы HEALTH RISKS WIFI RADIATION STOP 5G, в которой насчитывается 15 000 участников.

«ПОМОГИТЕ ВСЕМ! Зайдите на страницу Андерса Игемана в Facebook и оставьте комментарий!» — написал администратор в группе, прежде чем появилось большое количество комментариев на странице политика. Удивительным и вызывающим искренний смех фактом стало то, что этой самой группой управляет 64-летняя женщина по имени Катарина Холлбринк, которая живет в Сёдермальме в Стокгольме и описывает себя как обычную шведскую бабушку, которая беспокоится о вопросах излучения.

«Это было смешно», — прокомментировала она слова Игемана о том, что за комментариями, адресованными политику, якобы стоял Кремль.