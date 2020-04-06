Скопье, , 23:27 — REGNUM Посольство США в Скопье 6 апреля опубликовало сообщение о том, что Соединенные Штаты выделят Северной Македонии 1,1 миллиона долларов на борьбу с распространением коронавируса через агентство USAID.

Конкретные сферы, в которые будут вложены эти средства, будут определены USAID при посредничестве с правительством Северной Македонии, международными гуманитарными организациями, действующими в стране, и другими участниками борьбы с эпидемией.

Выделенные США средства будут использованы для финансирования лабораторий по проведению тестов на коронавирус, повышения эффективности процесса выявления новых случаев заболевания и поиска всех лиц, вступавших в контакт с заболевшими, закупки средств защиты для медицинского персонала и других шагов по борьбе с коронавирусом.

Ранее США выделили такой же объем средств на те же цели Косово.

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