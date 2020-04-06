Идлиб, Сирия, , 22:56 — REGNUM Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли пять населённых пунктов на территории сирийской провинции Идлиб, сообщил 6 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Обстрелы были зафиксированы в течение минувших суток.

«Зафиксировано пять обстрелов населенных пунктов Дадих, Трумба, Серакаб, Мааррет-Мухос, Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Олег Журавлёв.

При этом контр-адмирал отметил, что с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелы не производились.

Журавлёв напомнил, что между российскими и турецкими военными функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках российско-турецкого соглашения с 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации объявлен режим прекращения огня.

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