Донецк, , 22:40 — REGNUM Украинские подразделения с 30 марта по 5 апреля 148 раз нарушили режим перемирия в Донбассе, сообщил 6 апреля журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Для сравнения, с 23 марта по 30 марта украинские каратели нарушили режим перемирия 63 раза.

«По территории республики было выпущено 616 мин и снарядов калибрами 120, 82 и 122 миллиметра. Повреждения получили 38 домов и восемь объектов инфраструктуры», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с апреля 2014 года проводит военную карательную операцию против республик Донбасса, не признавших законность нацистского госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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