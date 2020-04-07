Москва, , 08:58 — REGNUM 23 марта 2020 года у части российских школьников начались весенние каникулы, из которых они вышли в дистанционное обучение в связи со вспышкой заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно принятому президентом РФ Владимиром Путиным решению, за школьную парту дети всей страны сядут не раньше начала мая.

Сообщение на портале mos.ru

Во всех регионах было введено обучение с помощью новейших IT-технологий, а уроки разделены на две части — дистанционное и электронное. Дистанционное предполагает общение учителя-предметника с учениками в режиме видеоконференции, а электронное — самостоятельное изучение ребенком представленного на портале «Российская электронная школа» материала и выполнение заданий по нему.

Дистанционное обучение в сложившихся условиях кажется прекрасным выходом из положения, в котором оказалось среднее образование. Но есть сложности — портал resh.edu.ru не подгружает уроки, а электронный дневник на Госуслугах выбрасывает пользователя через две секунды после клика.

Например, для учеников одной из московских рейтинговых школ сегодняшний понедельник — первый день учёбы после растянутых на две недели каникул. К сегодняшнему дню и классные руководители, и дети, и родители готовились все предшествующие выходные особенно тщательно: проверяли настройки техники, работу требуемого для конференцсвязи ПО и доступность информации на порталах mos.ru и resh.edu.ru. Однако, в 8:30 утра 6 апреля дети так и не смогли получит учебный материал с «реша», так как сайт глухо висел. По предложенному расписанию дистанционные занятия составляют пятую часть, большую часть материала ученик осваивает без участия учителя. Выполненные учеником задания на проверку учителю ученики должны высылать с помощью электронного дневника, но и здесь возникли технические сложности.

Сообщение на портале mos.ru

Родительские WhatsApp чаты наполнены только одним вопросом: «что делать детям?». Детям остаётся только ждать, пока «всё заработает». Впереди еще почти четыре учебных недели дистанционного режима, и некоторые родители приняли решение взять на себя роль учителей и заниматься с детьми по учебникам самостоятельно. Остальные, продолжающие удалённую рабочую деятельность, всё же надеются, что образовательный процесс будет восстановлен.

Сообщение на портале mos.ru

Очень интересен выбор платформы для видеоконференций, которые были в обязательном порядке рекомендованы для использования школьникам и учителям. Он пал на программное обеспечение американской компании Zoom, хотя рынок услуг одновременного сеанса видеосвязи предлагает десятка три аналогичных платформ, в том числе и отечественных разработчиков. Качество видеосвязи оставляет желать лучшего, по словам школьников трудности начинаются с попытки подключения и продолжаются в течение всего урока — пропадает то звук, то изображение.

Сообщение на портале mos.ru

Следует обратить внимание также на тот факт, что гарантированное бесплатное образование в апреле месяце становится условно платным, так как деньги получает не образовательное учреждение, а поставщики услуг сети Интернет и энергетические компании.

Влияние самих источников получения учебной информации — компьютеров и смартфонов — наздоровье детей и подростков оценить невозможно, так как на текущий момент расширенные специализированные гигиенические нормы (СанПиНы) на массовое использование электронных устройств в рамках проведения дистанционного обучения в образовательной деятельности не разработаны.

Дистанционное обучения школьников организовано Министерством просвещения России, которое рекомендует школам пользоваться двумя государственными платформами — «Российской электронной школой» (РЭШ) и «Московской электронной школой» (МЭШ).

На создание РЭШ в 2016—2018 годах потрачено 1,7 млрд рублей, но качество уроков и процесса тестирования знаний получает у учителей и учеников отрицательные отзывы из-за большого количества ошибок, заложенных в тестах.

Бюджет МЭШ на 2020 год составил 16 млрд руб. Данная сумма покрывает не только сам портал, но и подключение школ к WiFi, установку интерактивных досок, закупку ноутбуков, обучение учителей. Тем не менее претензий к порталу со стороны пользователей не меньше, чем к РЭШ.

Безусловно, все недочёты должны быть учтены и исправлены еще до окончания нерабочего апреля, а дети должны вернуться за традиционные парты после вспышки заболевания. У родителей, тем не менее, возникает опасение того, что электронное образование станет нормой и полностью заменит детям стены и дух школы. Основанием для такого опасения является появление приказа Министерства просвещения от 2 декабря 2019 года №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды», как одного из шагов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», вышедшего на старт в октябре 2018 года с общим бюджетом более 79,8 млрд рублей и с плановым завершением в 2024 году. Согласно паспорта проекта одной из основных его целей является почти полный (на 90%) перевод школьников на цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Соответственно и школы (на 95%) обяжут осуществлять образовательную деятельность с той же платформы. Обеспокоенность родителей вполне резонна, так как никаких правовых и научных оснований кроме этих двух документов ещё не существует, а прецедент с внедрением повсеместного дистанционного электронного образования уже появился под предлогом борьбы с пандемией.

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