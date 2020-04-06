Приштина, , 22:35 — REGNUM Посол Великобритании в Косово Николас Абботт высказался в поддержку сотрудничества между Косово и Сербией в борьбе с коронавирусом и призвал косовских политиков воздержаться от политических обвинений в период пандемии.

На своей странице в социальной сети Facebook Абботт разместил следующее:

«В эти трудные времена сотрудничество между представителями разных этнических общин, такое как сотрудничество между министрами Арбеном Витией (министр здравоохранения Косово) и Далибором Евтичем (министр по возвращению беженцев, представитель политической организации косовских сербов «Сербский список») и между главами Южной Митровицы Агимом Бахтири и Северной Митровицы Гораном Ракичем, ожидается и приветствуется. Как сказала вчера наша королева, если мы будем едины и полны решимости, то одолеем данную болезнь. Политике нет место в борьбе с вирусом».

Заявление Аббота стало ответом на требование представителей Демократической партии Косово осудить действия Сербии на севере Косово. В двух муниципалитетах Косово с сербским населением — Северной Митровице и Звечане — введен карантин. Инициатором принятия данной меры стала Сербия, что заставило представителей косовской оппозиции говорить о нарушении суверенитета края при попустительстве главы правительства Альбина Курти. Однако в правительстве Косово заявили, что введение карантина произошло при координации с Приштиной.

На данный момент на севере края выявлено 33 случая заболевания коронавирусом. Пациенты проходят лечение в учреждениях сербской системы здравоохранения.

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