Бишкек, , 22:09 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил с координатором системы ООН в Киргизии Озоннией Ожиело ситуацию, сложившуюся в республике из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер рассказал собеседнику о мерах, предпринимаемых властями для противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также о возникающих проблемах и первоочередных потребностях страны.

Жээнбеков обратился к представителю Организации Объединенных Наций с просьбой оказать Киргизии поддержку в сфере здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, а также малому и среднему бизнесу.

В свою очередь координатор ООН отметил, что совместно с правительством Киргизии определены восемь приоритетных секторов, в рамках которых ведется работа по противодействию дальнейшему распространению COVID-19, а также преодолению его негативных последствий в социально-экономической сфере.

Он также рассказал о создании глобального плана гуманитарного реагирования и экономического фонда для финансирования борьбы с коронавирусом, подчеркнул при этом, что Киргизия может рассчитывать на поддержку ООН в рамках данных инструментов.

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