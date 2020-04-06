Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Имеющихся доказательств вины сирийских властей в бомбёжках по больницам в Идлибе не достаточно у ООН, чтобы обвинять кого-то конкретно, говорится в опубликованном 6 апреля докладе специальной комиссия международной организации.

Специально созданная в 2019 году Организацией Объединённых наций комиссия по расследованию инцидентов, произошедших в северо-западной части Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб между РФ и Турцией 17 сентября 2018 г., огласила итоги своей деятельности.

По её данным, на сегодняшний момент удары по больнице в городе Кафр-Нобуле (Идлиб, Сирия) были нанесены правительством Сирии или её союзниками «с высокой долей вероятности».

«Тем не менее имеющиеся доказательства оказались недостаточными для комиссии, чтобы прийти к окончательному выводу и возложить ответственность на какое-то конкретное лицо или организацию», — говорится в докладе комиссии.

То же самое комиссия решила ещё по пяти атакам в Сирии. Вина за ещё один инцидент возложена комиссией на группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — тоже, однако, «с высокой долей вероятности».

Итоги работы комиссии переданы Совету Безопасности ООН.

Напомним, вышеуказанная комиссия была создана в ООН в 2019 году. Москва тогда обратила внимание на то, что инициатором создания этой комиссии выступили страны, ведущие враждебную по отношению к Дамаску политику. Российская сторона призвала ООН расследовать действия США в Сирии.