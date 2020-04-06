Грозный, , 21:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике первые 12 человек смогли вылечится от новой коронавирусной инфекции. Об этом он написал сегодня, 6 апреля, на своем телеграм-канале.

«В Чеченской Республике выздоровели первые 12 пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Среди них и Алауди Аюбов, болезнь которого имела серьезные осложнения», — написал Кадыров.

Он добавил, что, по его мнению, данная информация свидетельствует о результативности принимаемых мер по противодействию коронавирусу.

Также Кадыров отметил, что под наблюдением в Чечне находится 527 человек, которые ранее прибыли из-за рубежа. Карантин был снят с 657 человек, в том числе за сутки 46 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Кадыров заявил, что Чечня все равно не будет пускать на свою территорию граждан России, у которых нет регистрации в республике.

При этом ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что у региональных властей нет права ограничивать передвижение граждан между субъектами.

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