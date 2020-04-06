Хартум, , 21:15 — REGNUM Соглашения с семьями погибших в ходе теракта 12 октября 2000 г. достигли власти Судана, пишет 6 апреля Sudan Tribune.

Соответствующее заявление сделано министерством юстиции Судана. Родственникам погибших не нужно больше добиваться через суд компенсаций, поскольку все выплаты сделаны, все их требования удовлетворены.

Напомним, 12 октября 2000 г. у берегов Йемена террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было совершено нападение на эсминец ВМС США Cole.

Американский корабль атаковали два террориста — смертника, когда он находился на дозаправке в Йемене. Погибли 17 американских военных, 39 получили ранения.

Американская сторона в лице родственников погибших подала на Судан в суд. Хартум оказался виноват в том, что боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходили «обучение» террористической деятельности на суданской территории.