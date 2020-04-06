Москва, 6 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Свыше ста программистов и дизайнеров со всей России приняли 4 и 5 апреля участие в 36-часовом хакатоне Memory Hack, посвященном разработке новых сервисов для общенационального цифрового проекта «Дорога Памяти» о ветеранах Великой Отечественной войны. Хакатон — специальный формат форума, конкурса или соревнования для цифровых разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.
Организацию хакатона Memory Hack взяли на себя стартап Phystech. Genesis и сборная России по хакатонам Russian Hack Team при поддержке «Промсвязьбанка».
В связи с действующим в России режимом повышенной готовности мероприятие было проведено полностью в онлайн-формате. При этом все необходимое, включая еду и атрибутику с логотипом Memory Hack доставляли участникам команд прямо на дом. За 36 часов участники трижды пообщались с экспертами для обсуждения своих проектов, прослушали лекцию о больших данных от эксперта в области искусственного интеллекта Игоря Ашманова и прошли мастер-класс по созданию качественных презентаций.
В состав жюри конкурса вошли эксперты по информационным технологиям и безопасности Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»; Станислав Ашманов, «Наносемантика»; Алексей Кузьмин, «Промсвязьбанк»; Валерий Бабушкин, X5 Retail; Дмитрий Сытник, НТИ по исследованиям и разработкам; Александр Панов, лаборатория когнитивных динамических систем МФТИ; Роман Доронин, гендиректор EORA; Виктор Рудой, директор Here в России и СНГ; Иван Глушенков, Phystech.Genesis.
Как сообщают организаторы мероприятия, соревнования проводились по двум параллельным направлениям, или «трекам», на выбор: нужно было либо создать программу для автоматического поиска и загрузки фотографий участников Великой Отечественной войны из интернета, либо придумать сервис, мотивирующий людей делиться фотографиями и информацией.
По направлению «Создание программы» первое место получила команда RHT. ai (капитан — Георгий Французов) за сервис «Создай открытку памяти», с помощью которого пользователи, загрузив фото участника войны, могут получить красивую открытку, а также посмотреть карту боевых действий, в которых участвовал их ветеран. Участники проанализировали существующие источники информации и выяснили, что, к примеру, в базах с качественной информацией о военнослужащих или хрониках военных корреспондентов часто нет фотографий, а в соцсетях и фотостоках они есть, но без подписей. Для того чтобы объединить разрозненные источники, ребята разработали четыре поисковых системы-парсера: по соцсетям (VK), фотостокам (Flickr, Google) и по архивам. С помощью системы машинного обучения сервис загружает фотографии, находит лица по базе, алгоритм нейронных сетей собирают информацию о героях, колоризирует снимки, и оформляет все данные в красивую страницу.
Второе место за сервис по поиску связей военнослужащих жюри присудило команде Chain++ (капитан — Анна Чухнина). Участники разработали алгоритм нейронных сетей, который через поиск по групповым фотографиям вычленяет и отображает информацию о сослуживцах, роте, полке фронтовика. Кроме того, сервис, подобно соцсетям, выгружает групповые фото, на которых он может быть изображен, предлагает его отметить. Фишка проекта (killer-feature, «убойная фича» на языке разработчиков) — возможность определить количество рукопожатий, которое отделяет военнослужащего от значимых фигур Великой Отечественной войны. База данных была сформирована на основе данных с сайтов moypolk.ru, polkrf.ru, polkmoskva.ru, алгоритм работает со скоростью 1,5 страницы в секунду.
Третье место заняла команда команда IBI solutions (капитан — Иван Федоров) за автоматический фильтр на основе нейронной сети по распознаванию изображений inception v3, которая поможет упростить и ускорить модерации фото на сайте «Дорога Памяти». Ребята обнаружили, что основная проблема, которая замедляет работу сайта, — это ручная модерация, и придумали универсальное решение с гибкой модульной архитектурой, которое может быть применимо к самым разным поисковикам (сейчас это Google, Яндекс, Bing и Flickr). Фильтр распределяет фотоматериалы по трем категориям: релевантные, требующие дополнительной модерации и «мусор» (спам, рекламу, нерелевантные фото). Точность отсеивания спама у алгоритма — 100%, определения релевантных фотографий — 95%.
По второму направлению — в решении задачи по вовлечению пользователей в проект «Дорога Памяти» — соревновались 13 команд.
Первое место получила команда BUGuwix (капитан — Дмитрий Фастовец) за сервис по обработке фотографий и распознаванию воинских наград Spotter. Идея проекта родилась из истории, которой поделился один из членов команды: все награды его дедушки оказались утрачены, но семья очень хотела получить информацию о его подвигах и достижениях, а ручной поиск очень трудозатратен. «С этой проблемой сталкиваются многие, есть целый форум, посвященный определению орденов. Наше решение привлечет не только участников «Бессмертного полка» или «Дорога Памяти», но и тех, кто хочет больше узнать о герое», — рассказал Дмитрий Фастовец. Сервис прост в использовании: пользователь загружает фотографию, алгоритм определяет местонахождение медали и загружает информацию о них.
Члены жюри признались, что в категории было очень много интересных и творческих проектов, и распределить команды по трем местам было очень непросто. Поэтому второе место разделили между собой три команды: «Команда», «ВсеВместе» и StartBlock.
«Команда» (капитан — Полежаев Сергей) решила сделать архивные фото живыми и разработала сервис по анимации и колоризации военных снимков. Алгоритм нейронных сетей подарил фронтовикам на снимках возможность улыбаться и даже разговаривать. «Получилось очень трогательно. Герои как будто ожили на этих снимках, стали улыбаться», — отметил челн жюри Иван Глушенков.
«ВсеВместе» (капитан — Гулевский Роман) сделали процедуру запроса информации простой и удобной: написали чат-бот в Telegram, который в ответ на имя, дату рождения, фото, город призыва, номер подразделения, выгружает ссылку на полный отчет о подвигах героя с картой его боевого пути и указанием количества сражений, в котором он участвовал. В перспективе планируется внедрить в сервис мультиязычность для поиска данных о гражданах Европы и СНГ, которые воевали в советских войсках.
Участники команды StartBlock (капитан — Антон Печеркин) разработали приложение для социальной сетиВК, которое объединяет людей, чьи родные пересекались во время войны. Достаточно загрузить фото и данные о герое, и приложение, пользуясь данными с сайта «Дорога памяти», покажет его сослуживцев и предложит подружиться с их родными.
Специальный конкурс от «Промсвязьбанка» на самую креативную фотографию с хакатона в Instagram выиграл Александр Погожев (команда Talestorm) c злободневным портретом в костюме химзащиты. Приз — Яндекс. Станция — уже летит к нему в Томск.
На церемонии награждения члены жюри отметили, что выбор победителей оказался очень сложным, так как уровень реализации проектов был очень высок.
Проект «Дорога Памяти» создан для сохранения памяти об участниках защиты Отечества. Это общедоступная единая цифровая база данных о каждом ветеране Великой Отечественной войны. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно зайти в спецраздел на сайте Минобороны «Дорога Памяти» или на foto. pamyat-naroda.ru. Также можно принести фотографии в мобильные пункты сбора данных в своем городе или в военкоматы.