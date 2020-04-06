Москва, , 21:05 — REGNUM Свыше ста программистов и дизайнеров со всей России приняли 4 и 5 апреля участие в 36-часовом хакатоне Memory Hack, посвященном разработке новых сервисов для общенационального цифрового проекта «Дорога Памяти» о ветеранах Великой Отечественной войны. Хакатон — специальный формат форума, конкурса или соревнования для цифровых разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.

Организацию хакатона Memory Hack взяли на себя стартап Phystech. Genesis и сборная России по хакатонам Russian Hack Team при поддержке «Промсвязьбанка».

"Трудно сказать, что стало более важным фактором: благородная тема хакатона или режим самоизоляции, но количество желающих примерно в пять раз превысило запланированный объем. Поэтому мы провели отбор и непосредственно до хакатона было допущено 113 человек», — отметил член жюри Иван Глушенков из Phystech.Genesis.

В связи с действующим в России режимом повышенной готовности мероприятие было проведено полностью в онлайн-формате. При этом все необходимое, включая еду и атрибутику с логотипом Memory Hack доставляли участникам команд прямо на дом. За 36 часов участники трижды пообщались с экспертами для обсуждения своих проектов, прослушали лекцию о больших данных от эксперта в области искусственного интеллекта Игоря Ашманова и прошли мастер-класс по созданию качественных презентаций.

В состав жюри конкурса вошли эксперты по информационным технологиям и безопасности Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»; Станислав Ашманов, «Наносемантика»; Алексей Кузьмин, «Промсвязьбанк»; Валерий Бабушкин, X5 Retail; Дмитрий Сытник, НТИ по исследованиям и разработкам; Александр Панов, лаборатория когнитивных динамических систем МФТИ; Роман Доронин, гендиректор EORA; Виктор Рудой, директор Here в России и СНГ; Иван Глушенков, Phystech.Genesis.

Как сообщают организаторы мероприятия, соревнования проводились по двум параллельным направлениям, или «трекам», на выбор: нужно было либо создать программу для автоматического поиска и загрузки фотографий участников Великой Отечественной войны из интернета, либо придумать сервис, мотивирующий людей делиться фотографиями и информацией.

По направлению «Создание программы» первое место получила команда RHT. ai (капитан — Георгий Французов) за сервис «Создай открытку памяти», с помощью которого пользователи, загрузив фото участника войны, могут получить красивую открытку, а также посмотреть карту боевых действий, в которых участвовал их ветеран. Участники проанализировали существующие источники информации и выяснили, что, к примеру, в базах с качественной информацией о военнослужащих или хрониках военных корреспондентов часто нет фотографий, а в соцсетях и фотостоках они есть, но без подписей. Для того чтобы объединить разрозненные источники, ребята разработали четыре поисковых системы-парсера: по соцсетям (VK), фотостокам (Flickr, Google) и по архивам. С помощью системы машинного обучения сервис загружает фотографии, находит лица по базе, алгоритм нейронных сетей собирают информацию о героях, колоризирует снимки, и оформляет все данные в красивую страницу.

Второе место за сервис по поиску связей военнослужащих жюри присудило команде Chain++ (капитан — Анна Чухнина). Участники разработали алгоритм нейронных сетей, который через поиск по групповым фотографиям вычленяет и отображает информацию о сослуживцах, роте, полке фронтовика. Кроме того, сервис, подобно соцсетям, выгружает групповые фото, на которых он может быть изображен, предлагает его отметить. Фишка проекта (killer-feature, «убойная фича» на языке разработчиков) — возможность определить количество рукопожатий, которое отделяет военнослужащего от значимых фигур Великой Отечественной войны. База данных была сформирована на основе данных с сайтов moypolk.ru, polkrf.ru, polkmoskva.ru, алгоритм работает со скоростью 1,5 страницы в секунду.

Третье место заняла команда команда IBI solutions (капитан — Иван Федоров) за автоматический фильтр на основе нейронной сети по распознаванию изображений inception v3, которая поможет упростить и ускорить модерации фото на сайте «Дорога Памяти». Ребята обнаружили, что основная проблема, которая замедляет работу сайта, — это ручная модерация, и придумали универсальное решение с гибкой модульной архитектурой, которое может быть применимо к самым разным поисковикам (сейчас это Google, Яндекс, Bing и Flickr). Фильтр распределяет фотоматериалы по трем категориям: релевантные, требующие дополнительной модерации и «мусор» (спам, рекламу, нерелевантные фото). Точность отсеивания спама у алгоритма — 100%, определения релевантных фотографий — 95%.

По второму направлению — в решении задачи по вовлечению пользователей в проект «Дорога Памяти» — соревновались 13 команд.

Первое место получила команда BUGuwix (капитан — Дмитрий Фастовец) за сервис по обработке фотографий и распознаванию воинских наград Spotter. Идея проекта родилась из истории, которой поделился один из членов команды: все награды его дедушки оказались утрачены, но семья очень хотела получить информацию о его подвигах и достижениях, а ручной поиск очень трудозатратен. «С этой проблемой сталкиваются многие, есть целый форум, посвященный определению орденов. Наше решение привлечет не только участников «Бессмертного полка» или «Дорога Памяти», но и тех, кто хочет больше узнать о герое», — рассказал Дмитрий Фастовец. Сервис прост в использовании: пользователь загружает фотографию, алгоритм определяет местонахождение медали и загружает информацию о них.

«В будущем мы планируем увеличить число распознаваемых наград, улучшить алгоритмы и дополнить базу данных», — добавил победитель.

Члены жюри признались, что в категории было очень много интересных и творческих проектов, и распределить команды по трем местам было очень непросто. Поэтому второе место разделили между собой три команды: «Команда», «ВсеВместе» и StartBlock.

«Команда» (капитан — Полежаев Сергей) решила сделать архивные фото живыми и разработала сервис по анимации и колоризации военных снимков. Алгоритм нейронных сетей подарил фронтовикам на снимках возможность улыбаться и даже разговаривать. «Получилось очень трогательно. Герои как будто ожили на этих снимках, стали улыбаться», — отметил челн жюри Иван Глушенков.

«ВсеВместе» (капитан — Гулевский Роман) сделали процедуру запроса информации простой и удобной: написали чат-бот в Telegram, который в ответ на имя, дату рождения, фото, город призыва, номер подразделения, выгружает ссылку на полный отчет о подвигах героя с картой его боевого пути и указанием количества сражений, в котором он участвовал. В перспективе планируется внедрить в сервис мультиязычность для поиска данных о гражданах Европы и СНГ, которые воевали в советских войсках.

Участники команды StartBlock (капитан — Антон Печеркин) разработали приложение для социальной сетиВК, которое объединяет людей, чьи родные пересекались во время войны. Достаточно загрузить фото и данные о герое, и приложение, пользуясь данными с сайта «Дорога памяти», покажет его сослуживцев и предложит подружиться с их родными.

Специальный конкурс от «Промсвязьбанка» на самую креативную фотографию с хакатона в Instagram выиграл Александр Погожев (команда Talestorm) c злободневным портретом в костюме химзащиты. Приз — Яндекс. Станция — уже летит к нему в Томск.

На церемонии награждения члены жюри отметили, что выбор победителей оказался очень сложным, так как уровень реализации проектов был очень высок.

«Было очень горячо эти два дня, идеи и презентации команд меня поразили уровнем прототипов, финальных презентаций, он выше, чем на многих хакатонах, которые я видел. Принимать решение было очень сложно, особенно во второй категории, где было много креативных идей. Но я считаю, что все, кто дошел до финала, топ-20 команд — большие молодцы», — отметил Глушенков.

«Ребятам удалось передать атмосферу настоящего хакатона на удаленке, и это было очень здорово, в режиме самоизоляции возможность плотного живого общения с людьми очень порадовала», — поделился впечатлениями Георгий Французов.

Проект «Дорога Памяти» создан для сохранения памяти об участниках защиты Отечества. Это общедоступная единая цифровая база данных о каждом ветеране Великой Отечественной войны. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно зайти в спецраздел на сайте Минобороны «Дорога Памяти» или на foto. pamyat-naroda.ru. Также можно принести фотографии в мобильные пункты сбора данных в своем городе или в военкоматы.