6 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Этим занимаются не только в Украине. Потому что война – это беда для основной массы населения, но для какой-то ее части (мародеры, барыги, саботажники, коррупционеры) это очень аппетитное время заработка.

Марьян Сидорив, , 20:57 — REGNUM Эпидемия круче войны, здесь нет бойцов и нонкомбатантов — свалить может каждого. А значит, как и война, она вызывает паническую атаку, заставляющую делать запасы. Отсюда и всплеск покупательской активности предметов первой необходимости. И, соответственно, использование этого всплеска на благо отдельно взятого кармана. Так, по данным «Экономического обзора недели», в марте в онлайн-супермаркетах Украины цены на продукты питания выросли на 4,2%. Это в целом, а цены на особо актуальную в момент эпидемии продукцию выросли куда больше: гречка (традиционный лидер панических продаж) — на 21,0%; овощи борщового набора — на 15,6%; чеснок — на 23%; лимоны — на 39,1%.

Украина

И это было бы «естественным положением дел», на который не стоило бы обращать внимания. Так было всегда, что во время «юстиниановой чумы» VI века, что во время «испанки» начала века XX-го. Но никогда, полагаю, не было такого откровенного участия государства в преференциях «эпидемического аппетита».

Сейчас всем тяжело. И чем круче государство, тем тяжелее его бремя финансовых затрат. Полагаю, что в последние дни американский президент только крякает, глядя на графики роста безработицы в США: в течение 14−21 марта количество первичных заявлений на получение пособия в связи с безработицей подскочило с 282 тысяч до почти 3,3 миллиона, а на начало апреля увеличилось до шести миллионов. На конец апреля планируется уже 20 миллионов. Но американское государство со скрипом, но берет на себя эти расходы, вливая в экономику и социальные программы восемь триллионов долларов. Деньги это совершенно пустые, ничем, кроме американского авторитета не обеспеченные и в конце концов больно аукнутся ростом инфляции. Но это будет потом…

А пока большинство реально суверенных стран мира волей или неволей приняли принципы «Фискальной политики для защиты людей во время вспышки коронавируса», предложенной Международным валютным фондом. И при всем скепсисе по отношению к этой конторе нельзя не признать: писать правильные по форме слова она умеет. Содержание — это иной вопрос.

Основная социальная цель предложенного документа — обеспечить своевременное, целевое и временное облегчение денежных потоков людям и фирмам, которые больше всего пострадали, до тех пор, пока не стихнет чрезвычайная ситуация. Для этого определяются три пути:

Предоставлять субсидии на заработную плату людям и фирмам, чтобы помочь обуздать инфекцию;

Развивать и расширять переводы как в денежной, так и в натуральной форме, особенно для уязвимых групп;

Предоставить налоговые льготы для людей и предприятий, которые не могут позволить себе платить.

Украина, как известно, «тщится в Европу» и всеми членами своего нежного организма трепещет перед МВФ. Но когда дело доходит до сценария «Пора доставать кошелек», то рекомендации Фонда стремится «не замечать». Кроме тех случаев, когда необходимо расплачиваться с внешними долгами ради набора новых.

Украинский Кабинет министров 17 марта и 1 апреля придумал ряд карантинных мер. Которые, в итоге, предлагают гражданам не выходить из дома (а если выходить, то с паспортом, максимум — вдвоем, в маске и не дай Бог — в парк или зону отдыха), запрещают общедоступный общественный транспорт, мелкие магазины и пункты услуг и, что особенно радует стариков, запрещают посещение учреждений организаций паллиативной помощи, социальной защиты и социальных услуг. При этом никаких программ социальной помощи, карантинного снабжения и карантинной логистики предложено не было.

То есть всех изолировали (так и хочется сказать «заперли») в своих квартирах-клетках. Хотя известно, что при всех эпидемиях (от той же «юстиниановой чумы» до «испанки»), изолировали БОЛЬНЫХ, а не здоровых. Нет, я понимаю, что императору Юстиниану было легче определить больных: увидел бубоны на теле — и в барак, а нынешний коронавирус часто протекает бессимптомно. Но в том-то и беда, что симптоматика, профилактика и даже лечение коронавируса в Киеве мало кого во власти интересует. Во всяком случае, судя по количеству медицинских масок, перчаток, костюмов, аппаратов вентиляции легких и тому подобному.

Зато очень интересуют деньги. Поэтому из пяти целей, предложенных «Фискальной программой» МВФ — предотвращение, обнаружение, контроль, лечение и локализация вируса — украинские меры откровенно связаны только с одной — контролем. Причем контролем карательным. Короче — «срубить деньжат по-легкому».

Ради этой благородной цели Верховная рада Украины дополнила Кодекс об административных правонарушениях статьей 44−3 — нарушение правил карантина людей. Ответственность для граждан предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч. Не особо заморачиваясь нарушением массы украинских законов, вплоть до 64-й статьи Конституции, устанавливающей «отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений» только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Многие в сети иронизируют над сыростью «антивирусных штрафов» и тем, что только 2−3% от их числа заканчиваются судебными решениями. Остальные суды пока «заворачивают» для доработки или из-за процессуальных ошибок. Но следует понимать, что качество составления протоколов будет расти, и полицейские со временем будут исправлять свои ошибки. Это проще, чем реагировать на отсутствие масок в аптеках или антисептиков в магазинах.

Своим «антивирусным законодательством» Украина продолжает процесс своей трансформации из «квази-демократического» в «полицейское» государство. Причем в его худший вид, «бизнес-полицейское». Когда во главу угла ставится не закон, а сбор штрафных санкций. Причем сбор избирательный: в случае необходимости о запретах забывают.

Пример? Пожалуйста! В ночь с 30 на 31 марта украинскую землю «выводили на рынок» как минимум 316 человек — принявшие участие в голосовании и находившийся в зале Зеленский. В этот день уже действовало карантинное ограничение «больше десяти не собираться». Народный депутат — это должностное лицо, следовательно, он должен был бы быть подвергнут штрафу от 24-х до 170 тысяч гривен. То есть, казна могла получить (170 000 Х 316, Зеленского не считаем) 53 720 000 гривен чистого дохода. То есть, с паршивой овцы был хотя бы шерсти клок.

Самый «исторически опасный» момент в этой ситуации: захочет ли государство отказаться от методики «атомизации» своего социума по квартирам и хатам? И неизбежного в таком случае тотального контроля? Особенно если научится полноценно «сшибать деньгу» за антикарантинные нарушения…

И тогда остается только задуматься о будущем применении другой статьи прямого действия: «Никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы» (Конституция Украины, статья 60).