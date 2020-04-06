Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.

Стоит отметить, что это довольно беспрецедентное решение, так как до сегодняшнего дня в США террористическими признавались организации радикально исламистского толка. До настоящего момента все 68 террористических организаций в списке Госдепа США были именно джихадистскими.

Эксперты считают, что на данный шаг власти США пошли в преддверии выборов президента Соединенных Штатов, чтобы нейтрализовать обвинения в адрес Дональда Трампа в потакании организациям, которые исповедуют превосходство белой расы.

Напомним, что демократы в США неоднократно обвиняли Трампа в том, что он либо вовсе не находит слов осуждения сторонников белого превосходства, часть которых голосовала за него на выборах президента и за республиканцев, либо ставит их на одну доску с воинствующими антифа.

Известно, что в последние месяцы в Вашингтоне обсуждали возможность признания террористической транснациональной группировки Atomwaffen Division. Однако эта организация имеет много отделений в США, и такое решение повлекло бы за собой череду длительных судебных разбиртельств со стороны ее членов.

А вот включение в список террористических организаций малоизвестного «Русского имперского движения» убивает сразу двух зайцев. Во-первых, организация правоконсервативная, а во-вторых — она российская.

Про само РИД мало что известно. Сайт организации заблокирован Роскомнадзором. Однако в социальной сети «ВКонтакте» есть страница этой организации.

Там сказано, что РИД — это «русская монархическая, православно-патриотическая и правоконсервативная организация».

По некоторым данным, активисты РИД с 2014 по 2015 годы сражались на стороне ополченцев в Донбассе. С 2016 года деятельность организации затухла.