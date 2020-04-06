Кишинёв, , 20:50 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Молдавии усложнила и без того непростую задачу по переизбранию Игоря Додона на второй президентский срок. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Сергей Чебан.

Президентские выборы в Молдавии намечены на конец 2020 года. В команде Додона, как отмечает эксперт, еще недавно существовал довольно-таки примитивный план по освоению российского кредита и запуску масштабной общереспубликанской стройки. Но в нынешних условиях этот план не столько не реализуем, сколько абсурден, если кто-то вдруг решит пойти по этому пути.

«Именно по этой причине из уст правительственных чиновников и молдавского руководства уже сейчас слышны корректирующие тезисы о том, что значительная часть кредитной линии будет нацелена в том числе и на сферу здравоохранения», — отметил Чебан.

Для большинства экспертов очевидно, что при любых сценарных вариантах в постэпидемиологический период страна войдет в крайне ослабленном состоянии. Экономический кризис ударит, прежде всего, по социально незащищённым слоям населения, а также по мелкому и среднему бизнесу, у которых объективно наименьший запас прочности.

Сергей Чебан «Эта совокупность обстоятельств создает критическую массу рисков для переизбрания действующего главы государства. Такое положение потребует от молдавского руководства нелинейных решений. То есть не простого вливания финансовых средств в строительный сектор экономики, а хорошо проработанной программы мер, в том числе и непопулярных, которая позволит снизить социальное недовольство и резкое падение уровня доходов населения».

Не менее значимым фактором, способным понизить шансы Игоря Додона на очередной президентский срок, по словам эксперта, является резкое возвращение в Молдавию большого числа безработных гастарбайтеров: «Не являясь в значительной степени активной и предприимчивой частью населения, они могут обеспечить не только необходимый электоральный перевес в пользу Майи Санду, но и стать движущей силой общенационального протеста. А он вполне реален, если правительство не предложит эффективных рецептов борьбы с социально-экономическим кризисом».

Вряд ли Додон может рассчитывать и на ресурс избирателей из Приднестровья. «Необдуманная политика Кишинёва по отношению к Тирасполю в условиях пандемии, которая при рациональном выверенном подходе могла бы существенно повысить авторитет властей РМ у населения региона, вне сомнения, отразится на электоральном восприятии левобережьем молдавского руководства», — отмечает Чебан.

Сам Додон уже заговорил о риске возникновения второй волны коронавирусной инфекции осенью этого года. В связи с этим вероятно очередное введение чрезвычайного положения в стране и, следовательно, перенос президентских выборов. Между тем лидеры Демпартии, жаждущие власти в не меньшей степени, на минувшей неделе публично устами почетного председателя Дмитрия Дьякова предложили Додону пойти по менее болезненному сценарию и вернуть процедуру избрания главы государства в парламент.

«Судя во всему, демократы понимают риски, которые могут возникнуть в ближайшее полугодие, и готовы досрочно снять «головную боль» президента. На текущем этапе мы являемся свидетелями нового этапа политической пьесы, состоящего в зондаже общественного мнения и мониторинге позиции ключевых международных партнеров по поводу возможных изменений в механизме избрания главы государства. Это свидетельствует о том, что правящая коалиция уже приняла принципиальное решение рассредоточить остроту вокруг президентский гонки и организовать переизбрание нынешнего президента максимально быстро и безболезненно», — подвел итог эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, почетный председатель входящей в правящую коалицию Молдавии Демпартии Дмитрий Дьяков предложил в условиях эпидемии коронавируса отказаться от всенародных выборов президента и выбрать следующего главу государства в парламенте.

Для избрания президента в парламенте Молдавии по системе, которая действовала до 2016 года, необходимы 61 из 101 голоса. У пропрезидентской Партии социалистов сейчас 36 мест в парламенте.

Действующий президент Игорь Додон ранее заявлял, что против избрания главы государства парламентом, но это было до начала эпидемии коронавируса, из-за которой в республике ввели чрезвычайное положение.

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