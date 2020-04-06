Кишинёв, 6 апреля 2020, 20:50 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Молдавии усложнила и без того непростую задачу по переизбранию Игоря Додона на второй президентский срок. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Сергей Чебан.
Президентские выборы в Молдавии намечены на конец 2020 года. В команде Додона, как отмечает эксперт, еще недавно существовал довольно-таки примитивный план по освоению российского кредита и запуску масштабной общереспубликанской стройки. Но в нынешних условиях этот план не столько не реализуем, сколько абсурден, если кто-то вдруг решит пойти по этому пути.
«Именно по этой причине из уст правительственных чиновников и молдавского руководства уже сейчас слышны корректирующие тезисы о том, что значительная часть кредитной линии будет нацелена в том числе и на сферу здравоохранения», — отметил Чебан.
Для большинства экспертов очевидно, что при любых сценарных вариантах в постэпидемиологический период страна войдет в крайне ослабленном состоянии. Экономический кризис ударит, прежде всего, по социально незащищённым слоям населения, а также по мелкому и среднему бизнесу, у которых объективно наименьший запас прочности.
Не менее значимым фактором, способным понизить шансы Игоря Додона на очередной президентский срок, по словам эксперта, является резкое возвращение в Молдавию большого числа безработных гастарбайтеров: «Не являясь в значительной степени активной и предприимчивой частью населения, они могут обеспечить не только необходимый электоральный перевес в пользу Майи Санду, но и стать движущей силой общенационального протеста. А он вполне реален, если правительство не предложит эффективных рецептов борьбы с социально-экономическим кризисом».
Вряд ли Додон может рассчитывать и на ресурс избирателей из Приднестровья. «Необдуманная политика Кишинёва по отношению к Тирасполю в условиях пандемии, которая при рациональном выверенном подходе могла бы существенно повысить авторитет властей РМ у населения региона, вне сомнения, отразится на электоральном восприятии левобережьем молдавского руководства», — отмечает Чебан.
Сам Додон уже заговорил о риске возникновения второй волны коронавирусной инфекции осенью этого года. В связи с этим вероятно очередное введение чрезвычайного положения в стране и, следовательно, перенос президентских выборов. Между тем лидеры Демпартии, жаждущие власти в не меньшей степени, на минувшей неделе публично устами почетного председателя Дмитрия Дьякова предложили Додону пойти по менее болезненному сценарию и вернуть процедуру избрания главы государства в парламент.
«Судя во всему, демократы понимают риски, которые могут возникнуть в ближайшее полугодие, и готовы досрочно снять «головную боль» президента. На текущем этапе мы являемся свидетелями нового этапа политической пьесы, состоящего в зондаже общественного мнения и мониторинге позиции ключевых международных партнеров по поводу возможных изменений в механизме избрания главы государства. Это свидетельствует о том, что правящая коалиция уже приняла принципиальное решение рассредоточить остроту вокруг президентский гонки и организовать переизбрание нынешнего президента максимально быстро и безболезненно», — подвел итог эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, почетный председатель входящей в правящую коалицию Молдавии Демпартии Дмитрий Дьяков предложил в условиях эпидемии коронавируса отказаться от всенародных выборов президента и выбрать следующего главу государства в парламенте.
Для избрания президента в парламенте Молдавии по системе, которая действовала до 2016 года, необходимы 61 из 101 голоса. У пропрезидентской Партии социалистов сейчас 36 мест в парламенте.
Действующий президент Игорь Додон ранее заявлял, что против избрания главы государства парламентом, но это было до начала эпидемии коронавируса, из-за которой в республике ввели чрезвычайное положение.
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