Тегеран, , 08:48 — REGNUM 6 апреля президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что ввиду вспышки коронавирусной болезни правительство планирует выдать кредиты 4 миллионам малообеспеченных иранских семей. Об этом сообщило информационное агентство IRNA.

Президент, выступавший на заседании координационного экономического штаба, отметил, что условия получения кредита будут объявлены в ближайшее время. Он также рассказал, что пакет помощи в размере 16,5 миллиарда евро был выделен предприятиям, пострадавшим от вспышки пандемии.

По словам Рухани, помощь получат малые и средние предприятия, а также иные предприятия (менее 50 человек), которые были закрыты во время болезни и отказались уволить своих работников. Президент также подчеркнул, что около 1,1 миллиарда евро было выделено в Фонд страхования по безработице страны для уплаты тем, кто потерял работу во время вспышки коронавируса.

Ранее 5 апреля Хасан Рухани заявил, что на заседании Национального штаба по борьбе со вспышкой коронавируса было принято решение ослабить некоторые введенные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса.