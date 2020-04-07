Тегеран, , 08:51 — REGNUM 6 апреля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил на пресс-конференции, что более 30 стран и международных организаций помогли Ирану в борьбе с коронавирусной пандемией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отмечая Новый год (Навруз) и Национальный день ядерной энергетики, Аббас Мусави выразил надежду, что год станет годом мира и процветания для народа Ирана, а страна одержит победу над всеми вызовами и угрозами, включая вспышку коронавируса, экстремизм, насилие и санкции.

Мусави также выразил надежду, что отечественные ядерные технологии Ирана достигнут огромного прогресса и в дальнейшем будут использоваться для обеспечения мира, благополучия и безопасности Ирана и всего региона.

Чиновник выразил сожаление народам 200 стран, которые борются с пандемией коронавируса, и процитировал слова всемирно известного персидского поэта Саади, подчеркнув этим, что иранский народ не может жить спокойно, когда все человечество испытывает боль и страдания.