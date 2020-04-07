Тегеран, , 09:02 — REGNUM 5 апреля Верховный Совет Ирана по правам человека опубликовал заявление, в котором говорится, что вспышка коронавирусной болезни (COVID-19) показала истинный образ западных стран, в частности США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Вспышка пандемии доказала всему миру, что ничто — даже жизнь собственных граждан — не является чем-то существенным для капиталистических держав», — говорится в заявлении.

Согласно данному заявлению, президент крупнейшей капиталистической страны мира открыто подчеркнул приоритет экономических выгод власти и богатства над жизнями людей, отметив, что страна построена не для того, чтобы ее закрывали.

Верховный Совет Ирана по правам человека также сообщил, что США является одной из последних стран, пострадавших от коронавируса, которые могли бы защитить жизнь своих граждан, используя опыт других стран.

«Однако бесчеловечный подход правительства к этой катастрофе привел к тому, что США стали страной номер один по числу погибших в результате распространения COVIC-19», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивалось, что с тех пор, как первые случаи заражения были обнаружены в Иране, страна приложила все усилия, чтобы замедлить и проконтролировать распространение вируса, чтобы защитить жизнь граждан, в том числе нескольких миллионов иностранцев, проживающих в Иране.