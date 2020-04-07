Тегеран, , 09:09 — REGNUM 5 апреля посол Ирана в Пекине Мохаммад Кешаварзаде заявил, что Исламская Республика всегда будет поддерживать Китай в противостоянии вспышке смертельного коронавируса, также известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кешаварзаде сделал эти замечания в своём Twitter-аккаунте на китайском языке, выражая сочувствие китайской нации, у который коронавирус отнял жизни около 3300 человек с момента начала вспышки в декабре 2019 года. Дипломат также призвал весь мир объединить усилия, чтобы победить коронавирус.

В своем послании иранский посол выразил сожаление по поводу того, что граждане многих стран мира погибли, заразившись смертельным вирусом.

«Иран глубоко скорбит по погибшим и уважает тех, кто храбро пожертвовал своей жизнью для борьбы с пандемией коронавируса», — написал Кешаварзаде.

В ответ на послание иранского посла многие китайские пользователи поблагодарили Иран за помощь и сочувствие, а также выразили надежду, что иранский народ как можно скорее остановит коронавирус (COVID-19).

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил более 1 200 000 человек по всему миру, в то время как более 65 000 человек погибли.