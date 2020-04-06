Москва, , 19:13 — REGNUM Завтра, 7 апреля, депутаты фракции «Справедливая Россия» представят главе правительства РФ Михаилу Мишустину новый пакет антикризисных мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Наш пакет включает более 20 предложений. Это предложения о прямой финансовой помощи для граждан с низкими доходами или вовсе потерявших работу. Это меры, которые должны повысить доступность лекарств для населения», — сообщил Миронов.

Парламентарии также предложаи существенно расширить механизм кредитных и налоговых каникул для бизнеса, вплоть до отмены большинства платежей на срок до года.

«Кроме того, мы настаиваем на повышении зарплат медиков, которые сегодня сражаются со смертельной инфекцией. К сожалению, пока эпидемию не удается остановить. И лучшим ответом на распространение коронавируса станет усиление господдержки, в которой нуждаются и граждане, и предприятия, и вся наша экономика», — подчеркнул Миронов.

В течение недели проходят встречи фракций Госдумы с главой правительством РФ Михаилом Мишустиным. Встречи проходят в преддверии отчета правительства перед Госдумой. Отчет запланирован на 15 апреля, Совет Думы примет решение о необходимости пленарного заседания.