Белград, , 19:11 — REGNUM Сепаратистские власти в Приштине продолжают манипулировать темой отмены стопроцентных пошлин на товары из центральной Сербии, введенных в ноябре 2018 года и спровоцировавших паралич в косовском урегулировании. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России, опубликованном 6 апреля на официальном сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что косовская администрация, настаивая на «принципе взаимности», принуждает Белград маркировать продукцию в соответствии с приштинскими стандартами — вернее, упоминать в документах название самопровозглашенной «Республики Косово», что равняется косвенному признанию этого квазигосударства.

«Таким образом, косовары не смягчили свою позицию, как от них требовали западные опекуны, а, напротив, ужесточили запросы. Показательно, что даже в Вашингтоне, который безоглядно поддерживает косовскую «независимость», негативно отнеслись к новым ухищрениям Приштины, сознательно отдаляющей перспективу возобновления диалога с Белградом. На этом фоне странно смотрится бравурная реакция Евросоюза, который в качестве посредника, казалось бы, должен трезво оценивать ситуацию и не подыгрывать ни одной из сторон», — отметил МИД России, призвав к полной и безусловной отмене антисербских мер с стороны албанских властей Косово.

Напомним, что с 1 апреля сепаратистское Косово отменило стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. При торговле с Белградом режим пошлин был заменен «принципом взаимности», который подразумевает ряд новых условий для допуска сербских товаров на территорию Косово. Одним из них является упоминание «Республики Косово» в товарных накладных.

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