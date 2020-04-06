Минск, , 19:08 — REGNUM Накануне финала президентской кампании Совмин Белоруссии своим постановлением № 196 от 3 апреля ужесточил условия проведения массовых мероприятий. Текст документа опубликован 6 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

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Новым постановлением, вступившим в силу после официального опубликования, внесены изменения в правительственное постановление №49 от 24 января 2019 года, которым местные органы власти руководствовались при разрешении проведения митингов, шествий, пикетов и прочих мероприятий с численностью частников более двух человек. По постановлению №49 от организаторов при подаче заявки на массовое мероприятие требовалось оплатить услуги милиции, скорой помощи и коммунальных служб.

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Теперь, согласно «Положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия», утвержденному этим постановлением, требуются авансовые платежи. То есть заявку (уведомление) в исполком города или другого населённого пункта подать нельзя, пока не будет сделана предоплата указанным госструктурам.

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Согласно нововведениям, предоплату по прайсам властей нельзя произвести просто на расчётный счёт. Как сказано в постановлении №196, «до подачи заявления (уведомления) в местный исполнительный и распорядительный орган заключаются договоры».

«В качестве существенного условия таких договоров предусматривается условие о вступлении их в силу при наличии решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения массового мероприятия (при необходимости получения такого разрешения) либо при отсутствии сообщения о недопустимости его проведения (в случае направления уведомления о проведении массового мероприятия», — сказано в постановлении, которое подписал глава правительства постсоветской республики Сергей Румас.

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