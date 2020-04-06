Берлин, 6 апреля 2020, 18:26 — REGNUM Дату ослабления введённых в Германии на фоне пандемии карантинных мер называть рано, сообщила 6 апреля журналистам германский федеральный канцлер Ангела Меркель.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 95 391, количестве летальных исходов достигло 1434.
Накануне, 5 апреля, в берлинском институте Роберта Коха заявили, что в стране количество новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 сокращается третий день подряд.
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