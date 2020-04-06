Нью-Дели, , 18:24 — REGNUM Индийское министерство обороны сообщило о гибели 4 апреля пятерых десантников и пограничников в столкновении с боевиками на границе с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир.

В сообщении указано, что в горах на севере Кашмира проводилась совместная операция армии и пограничной службы по пресечению проникновения боевиков из Пакистана на индийскую территорию.

Индийские СМИ активно обсуждают это происшествие, обвиняя военное руководство в гибели десантников и пограничников.

Сообщается о том, что понесенные в бою с террористами потери были усугублены смертью нескольких раненых, эвакуацию которых не провели вовремя.

По версии военных, группа бойцов 4-го парашютного полка ВС Индии на границе с Пакистаном во время поискового патрулирования зашла на ледяной выступ.

Выступ обрушился вместе с парашютистами прямо на укрытие боевиков. В перестрелке с расстояния в несколько метров погибли пятеро боевиков и пятеро десантников.

Индийские СМИ утверждают, что их гибель произошла по вине командования, плохо спланировавшего операцию.

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