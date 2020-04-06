Москва, , 18:08 — REGNUM На фоне коронавируса депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

«По коронавирусу. Мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен», — сказал Смолин по итогам совещания, которое прошло в дистанционном режиме.

Он полагает, что к этому вопросу в правительстве РФ вернутся.

6 апреля в дистанционном формате прошло первое из совещаний депутатов Госдумы с председателем правительства Михаилом Мишустиным. До конца недели такие встречи пройдут с депутатами всех фракций.