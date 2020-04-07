Стокгольм, , 09:00 — REGNUM В Швеции партия Зеленых теперь хочет добиться получения постоянного вида на жительство для так называемых беспризорных детей из семей беженцев, которые временно остаются в стране в соответствии с Законом о высшем образовании. Новую инициативу озвучил представитель по вопросам миграционной политики партии Расмус Линг. По его мнению, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 резко изменила условия для потенциальных беженцев. Об этом 6 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Утром 6 апреля представитель партии Зеленых, ответственный за миграционную политику Расмус Линг обсудил так называемых беспризорных детей из семей беженцев с Марией Малмер Стенегард, его коллегой из Умеренной коалиционной партии, также специализирующейся по вопросам миграции.

По сообщениям журналистов Sveriges Radio, коронавирус «сильно ударил» по тем мигрантам, которым ранее был выдан временный вид на жительство в соответствии с Законом о высшем образовании. Решение партии Зеленых по вопросу о сложном положении таких беженцев заключается в предоставлении им постоянного вида на жительство. Линг также заявил, что даже не собирается добиваться, чтобы эти документы хоть как-то соответствовали требованиям действующего законодательства Швеции.