Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Затраты на обеспечение «общественного согласия» и «позитивного настроя» в Петербурге с 2014 по 2024 год составляют более 53 млрд рублей. Об этом сообщила 6 апреля глава комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госпрограмма называется «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». С 2014 по 2019 годы на ее выполнение направили 24,3 млрд рублей, с 2020 по 2024 годы запланировано еще 28,8 млрд рублей.

«Основной целью госпрограммы является концентрация усилий госсистемы для достижения общественного согласия и позитивного настроя граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в отношении общественно-политических, социально-экономических вопросов жизнедеятельности Санкт-Петербурга», — объяснила Аблец.

Деньги на 2019 год были потрачены почти полностью — более 99,47%.

Они в основном ушли на «мероприятия по повышение социализации и самореализации молодежи» Петербурга, коей считаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет.

Заметим, когда из-за коронавируса школы Петербурга ушли на дистанционное обучение, выяснилось, что у 17 тыс. школьников дома нет необходимых для этого планшетов или компьютеров. Тогда Смольный сумел получить от бизнеса около 4 тыс. планшетов, а за остальными 12 тыс. штук обратился к горожанам с просьбой пожертвовать учащимся свою «ненужную» технику.

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Добавим, прогнозируемый показатель эффективности госпрограммы по общественному согласию и созданию позитивного настроя составляет 99%, а прогнозируемая степень достижения целевых показателей и вовсе равна 100%. Программа включает в себя также и мероприятия по укреплению «единства российской нации».

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