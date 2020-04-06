Москва, , 17:44 — REGNUM Встречи с депутатами Госдумы очень важны, они «помогают лучше координировать совместные действия» на фоне коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Предстоит максимально аккуратно и с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, прежде всего, защитить людей и экономику от негативных последствий», — цитирует Мишустина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он также отметил, что у нового состава правительства РФ уже сложились хорошие, рабочие отношения со всеми фракциями Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на это неделе пройдет серия встреч фракций Госдумы и правительства РФ.

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