Москва, , 17:36 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ и глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы и готовность к посевной, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил том, что фракцией КПРФ подготовлен целый ряд предложений и выразил надежду, что правительство рассмотрит и примет их в работу.

На фоне ограничительных мер в коронавирус глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) призвал не допустить перегибов на местах с ограничениями на поставку посадочных материалов и удобрений. Необходимо увеличивать посевные площади путем введения в оборот невостребованных долей, снижать тарифы на электричество и транспортные налоги для сельхозтехники.

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов затронул темы развития мясного скотоводства и кредитования села. Он предложил привлечь Росавтодор к сохранению пахотных земель и защитить неиспользуемые земли от зарастания.

В свою очередь, депутат Госдумы Николай Коломейцев попросил Мишустина дать поручение в части повышения энерговооруженности села и снизить страховые взносы для средних и крупных предприятий с небольшим годовым оборотом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 апреля состоится встреча депутатов фракции «Справедливая Россия» с правительством РФ.

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