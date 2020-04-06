Брюссель, , 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в ходе видеобрифинга 6 апреля официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По его словам, в Брюсселе считают, что действующие ограничительные меры со стороны Евросоюза не мешают России бороться с распространением инфекции.

Пресс-секретарь также сослался на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что применяемые Брюсселем санкционные режимы не должны подрывать поставки медицинских средств и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Таким образом Питер Стано прокомментировал письмо, направленное в Еврокомиссию группой депутатов Европарламента, в котором те призвали «не допустить снятия санкций с России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

Отметим, что ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к лидерам стран G20 с рекомендацией отказаться от односторонних санкций в отношении других стран для обеспечения беспрепятственного потока продовольствия и медицинских товаров в условиях пандемии коронавируса.

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