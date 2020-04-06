6 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Игорь Юдкевич, , 18:55 — REGNUM Существует версия, что коронавирус — это своего рода «разведчик» в биологической войне. Версия интересная, которую нельзя сбрасывать со счетов, но ей есть, что противопоставить.

Биологическая война U.S. Navy

Практика показала, что государства, сохранившие административно-командную систему, демонстрируют лучшую выживаемость своего населения. И в попытке победить такие государства, усилить вирус — значит, заморить прежде всего собственное население. Усилить вирус, выпустив еще более смертоносный штамм руками замаскированного злодея — это вновь подтвердить преимущество стран, которые не бросают своих граждан в беде, более того, не только на словах: они загодя к ней готовы и в случае беды у них не наступает катастрофы. Китай заботу о выживаемости китайцев поставил на высочайший уровень, а десяток тысяч западных богатеев, проворонивших население своих стран, сколько бы у них ни было денег, ничего не смогут противопоставить слаженным действиям граждан «новых авторитарных режимов». Китай показал невероятную мобилизацию и отлаженный механизм работы той самой административно-командной системы, против которой выпускать вирус — это по факту атаковать население США и Европы, показавших минимальную сопротивляемость заражению.

Бытует мнение, что вирус можно настроить таким образом, чтобы он атаковал, например, только китайцев или жителей только одного региона. Такие версии про «генетические модификации вирусов» несостоятельны постольку, поскольку системные и разумные действия по борьбе с заразой намного превышают способность вируса «выбирать» себе более уязвимую жертву. Говоря другими словами, 20-летний китаец в команде с другими китайцами всегда будет сопротивляться вирусу лучше, чем 70-летний богатый англосакс, даже окруженный толпой холуев с аппаратами ИВЛ.

Генетический модифицированный в расчете на китайскую жертву коронавирус — это то, что сейчас обсуждается как найденная расчетливыми англосаксами альтернатива ядерной войне, которая положит противника на раз. Какие англосаксы имеются ввиду? У которых из-за вируса экономическая рецессия случилась и они в панике ждут до 40% безработных? Есть вещи пострашнее коронавируса и убивающие гораздо быстрее. В числе самых страшных — общественная расхлябанность, которая уносит жизни сотен тысяч людей ежегодно. А в периоды слома государств гибнуть начинают миллионы, как это было в ту же перестройку. Но перестройку благословляли, а вируса боятся. Потому что в перестройку умирали те, кто был наказан за коллективный порыв в будущее, а коронавирус «считает», что наиболее вкусны для него индивидуалисты. Чем больше в стране воспевается индивидуализм, тем более она привлекательна для вируса.

Пора брать голову в руки и делать выводы из происходящего. Совершенно очевидно, что страна, обладающая политической волей, проектом будущего и способностью организовать своих граждан не за страх, не за монетки, а за совесть, — это настоящий вызов всем, кто хочет достойной жизни для своих потомков, причем в скором будущем. Достойной жизни граждан своей страны, а не одиночек, бесполезных и беспомощных перед лицом малейшей угрозы.