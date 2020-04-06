Москва, , 17:30 — REGNUM Комиссия правительства по законопроектной деятельности правительства РФ поддержала законопроект о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в Москве, передаёт 6 апреля ТАСС со ссылкой на текст документа.

Автор проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирины Белых («Единая Россия»), предлагает провести эксперимент по электронному голосованию на выборах различного уровня в 2020—2021 годах.

При проведении голосования избиратель воспользуется программным обеспечением портала государственных услуг Москвы. Документом предполагается создание участковой комиссии, который обеспечит организацию, проведение и подведение итогов электронного голосования.

В правительстве предложили для защиты данных государственных информационных систем соотнести положения законопроекта с положениями федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Также в отзыве отметили возможное увеличение бюджетных расходов из-за эксперимента.