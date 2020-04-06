Вильнюс, , 17:29 — REGNUM Апелляционный суд Литвы сегодня, 6 апреля, отменил решение Шяуляйского суда о продлении ареста литовского политзаключённого Альгирдаса Палецкиса ещё на два месяца. Об этом говорится в решение суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мера задержания изменена на домашний арест, принято решение выпустить Палецкиса под залог в 50 тыс. евро, он должен будет находится дома и носить электронный браслет, который подтверждает его место нахождения. Кроме того, у Палецкиса изъяты документы.

Ранее группа литовских подписантов Акта о независимости выступила с открытым обращением с просьбой выпустить Палецкиса под домашний арест.

При это аргументацией было не сколько указание на незаконные действия литовского правосудия, которое содержало Палецкиса в тюрьме более двух лет без предъявления обвинений, а опасения, что Палецкис в последствии подаст и выиграет дело в ЕСПЧ за незаконные действия Литвы в отношении него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовская Генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд. Прокуратура Литвы формулировала обвинение с осени 2018 года. Всё это время Альгирдас Палецкис находится в литовской тюрьме.

Сам он в своих редких письмах из заключения утверждает, что его пытаются таким образом сломить и добиться признательных показаний, которых он так и не дал. Все обвинения Палецкис отрицает.