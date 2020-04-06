Москва, , 17:26 — REGNUM Госдума и правительство РФ будут держать на контроле вопросы, волнующие граждан в связи со снижением роста экономики, с распространением коронавируса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи руководства фракции КПРФ с правительством РФ во главе с Михаилом Мишустиным.

Одной из основных тем совещания стали вопросы поддержки и развития аграрно-промышленного комплекса, а также обеспечения продовольственной безопасности, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Такой прямой диалог крайне полезен, потому что мы видим, какие проблемы требуют сегодня внимания. Возможно, вы возьмете их себе на контроль, или мы со своей стороны будем инициировать, в том числе, законодательные решения в этой области», — отметил Володин.

Он также отметил, что с правительством РФ выстроена слаженная работа, и выразил надежду на то, что конструктивный диалог будет продолжен и в дальнейшем.

6 апреля в дистанционном формате прошло первое из совещаний депутатов Госдумы с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Со стороны Госдумы в нем приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») и председатели профильных комитетов.