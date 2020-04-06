Багдад, , 17:18 — REGNUM Выплат оказавшимся за рубежом гражданам Ирака власти этой страны не планировали, сообщил 6 апреля иракский министр иностранных дел Мухаммед Али аль-Хаким в Twitter.

По его словам, деньги соотечественникам иракский МИД «не раздаёт». У внешнеполитического ведомства нет подобных полномочий да и возможностей таких нет.

аль-Хаким «Заявление представителя МИД было неверно понято».

Иракский дипломат пояснил, что иракцы могут передать деньги своим родственникам, которые не могут пока вернуться в Ирак из-за пандемии.

Наполним, в иракских СМИ прошла информация, будто бы МИД этой страны планирует застрявшим за рубежом из-за пандемии согражданам выплатить до трёх тысяч долларов.

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