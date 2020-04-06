Киев, , 17:04 — REGNUM Снижение количества заболевших коронавирусом на Украине в последние сутки — это результат введенного властями карантина, заявил 6 апреля президент страны Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что из 1319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировано 68 — это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Ранее прирост заболевших составлял в среднем 27% в день.

«У нас могло бы быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напомнил, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, на Украине в очередной раз резко ужесточены условия карантина — например, запрещено появляться на улице более чем по 2 человека. Сегодня же министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в плане распространения коронавируса критической для Украины будет ситуация, когда число заболевших в стране достигнет 10−12 тысяч человек.