Минск, , 16:59 — REGNUM Власти Белоруссии подвергают дискриминации в первую очередь антифашистов и сторонников объединения с Россией. Об этом говорится в единогласно принятом заявлении участников состоявшегося 2 апреля в Минске пикета, посвященного Дню единения народов Белоруссии и России.

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«В течение последних лет попытки левопатриотических общественных объединений провести митинг или демонстрацию в городе Минске, посвященные, например, 1 Мая — Дню международной солидарности трудящихся или 7 ноября — Дню Октябрьской социалистической революции, оказывались безуспешными, так как на заявки объединений в Мингорисполком с просьбой разрешить массовое мероприятие неизменно под разным предлогом следовал отказ», — сказано в заявлении белорусской общественности.

Участники пикета обратили внимание властей на статью 35 конституции Белоруссии, в которой записано: «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права граждан Республики Беларусь, гарантируется государством». В той же статье сказано, что власти определяют порядок проведения указанных мероприятий, что, по мнению гражданских активистов, позволяет властям менять этот порядок по своему усмотрению.

«Так, например, на протяжении многих лет никакой оплаты за услуги со стороны органов правопорядка, медицинских органов и коммунальных служб при проведении массовых мероприятий не взималось, и надобности в этом не было, так как все они финансируются из бюджета, наполняемого за счёт налогов с физических и юридических лиц, а их работники получают заработную плату от государства», — обратили внимание участники пикета.

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Однако затем порядок проведения массовых мероприятий был радикально изменен правительственным постановлением № 49 от 24 января 2019 года «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия». После введения в действие этого постановления «ситуация с выполнением 35-й статьи конституции окончательно стала критической, отныне проведение подлинно массовых мероприятий левопатриотическими объединениями стало практически невозможным, т. е. на этом виде их деятельности, определенной уставами, фактически ставится крест», считают представители белорусской общественности.

«Введением оплаты услуг права на массовые мероприятия фактически лишаются в первую очередь именно левопатриотические организации, отстаивающие союз с Россией и другими государствами ближнего зарубежья, выступающие с антиимпериалистическими и антифашистскими инициативами. Наши организации никем не финансируются, тогда как буржуазные прозападные, в том числе экстремистские организации, как правило, проблем с деньгами не имеют, получая их из-за рубежа, и в принципе способны оплачивать услуги милиции, медиков и коммунальщиков, — сказано в заявлении. — Таким образом, необходимых демократических свобод для деятельности левопатриотических объединений отныне в республике не существует, теперь действует откровенная буржуазная диктатура в интересах класса имущих. Такого ущемления демократии трудно отыскать где-либо в мире».

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Граждане Белоруссии считают, что, вводя уведомительный принцип проведения пикетов и прочих массовых мероприятий в специально определенных местах, бюрократия лицемерит, так как «одной рукой, вводя уведомительный принцип, власть расширяет демократические возможности общественных объединений, но другой рукой, вводя оплату за проведение массовых мероприятий, фактически эти демократические возможности обнуляет».

«Кроме этого, в Минске сложилась удручающая ситуация в части мест, определенных Мингорисполкомом для проведения массовых мероприятий», — сказано в документе. Обращено внимание, что постановлением Мингорисполкома запрещены акции общественных объединений в центре белорусской столицы — на площадях Независимости и Октябрьской, на проспекте Ф. Скорины от площади Независимости до площади Победы, а также на проспекте Машерова. Разрешённые места «находятся на задворках белорусской столицы, обычно малолюдных, что практически нивелирует сам смысл таких мероприятий — доведение идей общественных объединений до масс».

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«Введенные изменения в законодательство Республики Беларусь в части оплаты за проведение массовых мероприятий ведут к недопустимым нарушениям конституции, служат интересам буржуазных партий, имеющих достаточно денег для любых оплат, и откровенно ущемляют права левопатриотических общественных объединений Белоруссии, которые не могут оплачивать проведение массовых мероприятий ввиду баснословных расценок на них», — заявили участники пикета.

Они обратились к руководству Белоруссии «с целью недопущения ущемления демократии в Республике Беларусь и той участи, какая постигла народ братской Украины и уготована также и нам западными недругами Белоруссии и их местными приспешниками, призываем отменить нововведения в белорусское законодательство по оплате услуг милиции, медицинских и коммунальных служб при проведении массовых мероприятий в Белоруссии».

В обращении к Мингорисполкому содержится призыв «расширить перечень мест, определенных для проведения массовых мероприятий, за счет включения в него улиц и площадей в центре города Минска».

«История показала, что ущемление демократии и неизбежное установление в его результате тоталитарных режимов чревато тяжелыми последствиями для общества, которые затем исправляются большой кровью», — сказано в заявлении белорусских граждан.

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Документ по поручению участников пикета подписали председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов и председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

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