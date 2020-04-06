Приштина, , 16:42 — REGNUM Некоторые политики в Косово хотят спровоцировать конфликт на севере края, чтобы вернуться к обсуждению плана обмена территориями с Белградом. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр сепаратистского Косово в отставке Альбин Курти в видеообращении, опубликованном на его странице в «Фейсбуке».

По словам Курти, граждане Косово должны с долей скепсиса относиться к заявлениям президента Хашима Тачи о том, что правительство должно предпринимать силовые действия на севере края из-за того, что проживающие там косовские сербы соблюдают режим карантина по согласованию с властями в Белграде.

«Существуют политики и официальные лица в Белграде, которые хотят конфликта в Косово, особенно севернее реки Ибар. В Приштине есть политики и официальные лица, которые желают того же. Они хотят вызвать напряжение, потому что им нужны инциденты. Их проект обмена территориями в случае его осуществления вызвал бы новое кровопролитие. Этот проект провалился. Теперь они хотят, чтобы снова вспыхнул конфликт и чтобы они под этим предлогом могли вернуться к обсуждению раздела Косово. То же самое можно сказать про намерение любой ценой объявить чрезвычайное положение (на территории Косово и Метохии)», — процитировал слова Курти телеканал РТС.

Курти назвал Тачи «лисой, которая сказала, что горит весь мир, когда у нее загорелся хвост».

Напомним, что ранее сторонники Тачи из Демократической партии Косово заявили о том, что введение Сербией карантина на севере Косово угрожает несербскому населению Митровицы и Звечана.

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