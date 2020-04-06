Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Памятник маршалу и дважды Герою Советского союза Ивану Коневу следует вернуть в Россию. Так прокомментировал снос установленного в Праге монумента руководитель поискового объединения «Миус-фронт» и общественного движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.

«Скульптуру Конева следует вернуть в Россию, а с Чехией прекратить всякие отношения на уровне простых граждан. Это значит, бойкотировать авиаперелёты в Прагу, не покупать товары из Чехии, не упоминать вообще в информационном пространстве об этой стране», — высказался Кудряков на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля власти Праги демонтировали монумент, установленный в 1980 году на площади Интербригады в честь маршала Конева. Под руководством дважды Героя Советского Союза город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Российское посольство в Чехии выразило возмущение по факту демонтажа памятника. У здания посольства Чехии в Москве общественники провели акцию протеста.

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