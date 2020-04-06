Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Бизнесмены должны помочь петербуржцам продуктами питания и техникой во время режима изоляции из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, губернатор напомнил, что, когда школы ушли на дистанционное обучение, выяснилось, что в Северной столице у 17 тыс. учащихся нет дома нужной техники — ни планшета, ни компьютера.

Около четырех тысяч планшетов передала в пользование детям одна из компаний, остальные с пятницы, 3 апреля, власти пытались раздобыть у петербуржцев, попросив их поискать «ненужные» гаджеты и передать школьникам.

В понедельник, 6 апреля, когда все школы должны были возобновить обучение, Беглов попросил вновь привлечь бизнес к решению этой проблемы.

«Надо подключать бизнес и заниматься помощью», — сказал он.

Кроме того, он призвал предпринимателей помогать продовольствием гражданам старше 65 лет, кто находится на самоизоляции.

«Привлеките бизнес, районный бизнес должен помогать. У кого-то очень много, у кого-то мало его, но тем не менее соберите и обратитесь к бизнесу, потому что помощь должна быть», — заявил градоначальник.

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Беглов также призвал раздавать продуктовые наборы даже тем, кто не имеет льгот, но попросил об этом на странице губернатора «ВКонтакте».

"Просит человек набор — ну дайте ему этот набор, в порядке исключения», — заявил Беглов.

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