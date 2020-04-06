Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен лично удостовериться в том, что районные власти делают всё необходимое, чтобы не дать детям играть на площадках во дворах во избежание распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на заседании правительства 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детские и спортивные площадки должны быть закрыты из-за угрозы распространения коронавируса, подчеркнул Беглов, однако далеко не все петербуржцы внемлют предупреждениям, особенно в солнечную погоду. Градоначальник призвал подключить к работе местное самоуправление.

«Нужно проверять, чтобы на них ребят просто не было. Я смотрю, некоторые правильно делают — лентой просто огораживают. Надо следить за этим. И объявление повесить, что посещение детских и спортивных площадок во дворах запрещено. Сделайте это, буду ездить по районам — проверю», — заявил Беглов.

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Губернатор также потребовал активизировать работу с управляющими компаниями, чтобы те регулярно мыли лестницы, убирали территорию, а также пристально следить за теми, кто находится в обязательной самоизоляции: пенсионерами старше 65 лет и теми, кто недавно прибыл из-за границы.

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